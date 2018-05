Real : Cristiano Ronaldo en manque d'amour et d'argent...

Dans : Liga, Mercato.

A la surprise générale, Cristiano Ronaldo a jeté un froid sur son avenir au Real Madrid après la victoire de l’équipe espagnole contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions, samedi. Partira, partira pas ? L’avenir de l’international portugais est donc incertain, malgré sa saison exceptionnelle au Real Madrid. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye est néanmoins certain que l’ancien attaquant de Manchester United va poursuivre sa carrière au Real Madrid. Un nouveau contrat et ça repart selon l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.

« Soyons sérieux, c’est juste qu’il a besoin d’amour, c’est Cristiano Ronaldo. Il fait ces déclarations, mais il va signer un nouveau contrat, il sera au Real Madrid. Je ne vous donne pas un scoop. On connaît ces joueurs-là. Il voudrait aller où ? Aujourd’hui il est dans le plus grand club du monde, il gagne des trophées, il est très très bien au Real Madrid. Ronaldo sera au Real, je peux vous l’assurer. (…) Ronaldo doit rester au Real, c’est sa maison » a expliqué Habib Beye, pour qui il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo sera toujours l’attaquant du Real Madrid la saison prochaine. Les fans du club merengue aimeraient sans doute en être aussi certains…