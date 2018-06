Real : Cristiano Ronaldo a décidé de partir, le Portugal dit pourquoi

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Désormais passé en mode Coupe du monde après quelques jours de vacances faisant suite à son succès en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo se montre discret sur son avenir, alors qu’il était très bavard au sujet d’une grande annonce à venir il y a quelques jours de cela.

Sa détermination à parler de son passage au Real Madrid au passé ainsi que sa volonté de maintenir sa position dans la foulée, ont beaucoup étonné, et ces propos dépassent clairement le simple coup de pression pour obtenir une prolongation ou une revalorisation salariale.

Ce jeudi, la presse portugaise ne laisse plus la place au conditionnel. Ainsi, le quotidien Record annonce que le départ de Cristiano Ronaldo, qu’il s’agit de la volonté du joueur et que cette décision est « irréversible ». Pourquoi donc cette volonté de tout lâcher après quasiment 10 ans de présence, de multiples titres, un statut de superstar mondiale et de leader de l’équipe ? Le journal lusitanien l’assure, c’est bien la rupture d’une promesse faite par Florentino Perez qui a provoqué cette prise de position. Le président du Real Madrid aurait assuré à CR7 une grosse prolongation pendant toute la saison, sans finalement la lui offrir, le patron de la Maison Blanche estimant que le contrat de l’ancien de Manchester United jusqu’en juin 2021 se suffisait déjà. Visiblement, Cristiano Ronaldo n'est pas de cet avis.