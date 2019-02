Real : Ce joueur dégoûté d’avoir eu Zidane comme entraineur

Dans : Liga, Foot Europeen.

Son nom s’est quelque peu perdu, mais à seulement 20 ans, il n’est – pour le moment – pas devenu la star qu’il devait être.

Joueur de D1 norvégienne à seulement 15 ans, il n’avait attendu que quelques semaines plus tard pour devenir international dans son pays. Il s’agit de Martin Odegaard, qui avait profité de sa notoriété et d’une bataille des grands clubs européens pour signer au Real Madrid en janvier 2015, alors qu’il avait tout juste 16 ans. Sous les ordres de Zinedine Zidane, il avait ainsi rejoint l’équipe B du club merengue, sans parvenir à s’y imposer. En dépit d’une apparition plus symbolique qu’autre chose en 2015 en Liga, il se fait depuis surtout les dents en prêt à Heerenveen puis au Vitesse Arnhem désormais. Et si le Norvégien prend confiance et s’améliore dans le championnat des Pays-Bas, il avoue ne pas avoir digéré totalement le fait d’être dirigé par un entraineur aussi doué avec ses pieds que « Zizou ».

« C'était super d'être entraîné par Zidane, mais parfois, ce n'était pas bon pour la confiance en soi car il était plus technique que nous. Quand il nous montrait comment nous devions faire certaines choses à l'entraînement, c'était impressionnant », a reconnu dans Algemeen Dagblad Martin Odegaard, meneur de jeu visiblement troublé par le talent du technicien français. Que le Scandinave se rassure, il ne devait pas être le seul joueur de l’effectif de la réserve du Real Madrid à être impressionné par les restes de « ZZ ».