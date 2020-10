Real : Cadix sème la zizanie, Zidane en plein doute !

Dans : Liga.

Zinedine Zidane est plongé dans le doute après la défaite du Real à domicile contre Cadix (1-0). L’entraîneur français n’a pas d’autre choix que rebondir, alors que le club madrilène a deux grosses échéances cette semaine.

La Liga un connu un week-end riche en rebondissements. Les deux géants du championnat, le Barça et le Real, ont perdu sur le même score (1-0). Les Catalans ont été surpris à Getafe, quant à leurs homologues madrilènes, ils ont sombré à domicile face au promu Cadix. Si une sortie de route à l’extérieur peut arriver, cela est plus inquiétant pour la Casa Blanca qui a affiché un bien triste visage. Le but marqué par Lozano (16e) en est l’image parfaite, Sergio Ramos est en retard sur l’action et laisse filer son adversaire au but pour aller marquer. Au lendemain de ce naufrage, c’est tout un club qui doit se remettre en question. Pour le quotidien Marca, le groupe est désunifié et laisse ainsi Zinedine Zidane avancer seul, jusqu’à l’échec.

Pour son 150e match de Liga ce samedi, le Français a fait quatre changements en début de seconde période, un signe révélateur de la triste performance de ses hommes. Le média espagnol souligne la colère de Zidane et de son staff, qui ne veulent plus revoir une telle attitude sur le terrain. Voici comment un match qui s’annonçait tranquille se transforme en énigme à résoudre pour le technicien tricolore. Le Real n’avait certainement pas besoin de ça, alors que le club fait ses débuts en Ligue des Champions mercredi sur ses terres contre le Shaktar Donetsk, avant d’aller se mesurer à son plus grand rival, le FC Barcelone, le week-end prochain.