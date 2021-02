Real : Benzema l’adore, Vinicius enterre les rumeurs

Dans : Liga.

Au mois d’octobre, une polémique explosait au Real Madrid concernant la relation entre Karim Benzema et son compère d’attaque Vinicius Junior.

La télévision espagnole dévoilait des images sur lesquels Karim Benzema priait Ferland Mendy de ne plus donner le ballon à l’attaquant brésilien. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » avait notamment lancé Karim Benzema au défenseur gauche du Real Madrid, selon les retranscriptions de la télévision espagnole. Une polémique dans laquelle la presse madrilène, friande de ce genre d’épisode, s’était évidemment engouffrée. Mais à 24 heures d’un match décisif pour le Real Madrid sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Vinicius Junior a tenu à éteindre l’incendie sur l'antenne de TNT Sport.

« Notre relation n’a jamais changé et ne le sera jamais. Benzema est l’un des joueurs qui m’a défendu ici, il a tout fait pour m’aider quand personne ne me connaissait et au cours des deux dernières années et demie. Les gens de l’extérieur ne savent pas ce qui s’est réellement passé. Au Real Madrid, les plus petites choses explosent hors de proportions dans les médias » a lâché Vinicius Junior, pour qui les polémiques n’ont tout simplement pas lieu d’être. Malheureusement pour le Real Madrid, cette histoire ne sera de toute façon pas au cœur des débats en marge de ce choc face à l’Atalanta Bergame pour la simple et bonne raison que Karim Benzema est forfait. De toute évidence, l’attaquant français, également absent ce week-end lors de la victoire à Valladolid, va cruellement manquer aux Merengue…