Real : Benzema est meilleur sans Cristiano Ronaldo

Décisif depuis la reprise de la Liga, Karim Benzema porte l’attaque du Real Madrid. Rien de surprenant pour son ancien coéquipier Jérémy Ménez.

En Espagne, Karim Benzema vole carrément la vedette à Lionel Messi. Pendant que le capitaine du FC Barcelone ne parvient pas à stopper la chute de son équipe, le Français mène le Real Madrid vers le titre en Liga. C’est donc son nom qui fait régulièrement la Une des quotidiens locaux, et non plus celui de Cristiano Ronaldo, le buteur à qui l’ancien Lyonnais offrait tant de situations avant son départ à la Juventus Turin en 2018. Si l’on parlait d’un coup dur pour la Maison Blanche, Jérémy Ménez, lui, estime que ce transfert a totalement libéré son ex-coéquipier dans les catégories de jeunes de l’équipe de France.

Benzema même sans Cristiano Ronaldo c'est 100%

« Benzema est l'attaquant du Real Madrid depuis près de 10 ans, il joue presque tous les matchs. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur Benzema. Peut-être que sans Cristiano Ronaldo, il se sent un peu plus libre. Mais il est toujours l'attaquant numéro 1 du Real Madrid, a commenté la recrue de la Reggina. Les gens parlent beaucoup et lui demandent de faire des merveilles à chaque match. Bien sûr, nous devons tous être performants à chaque match, mais pour moi il n'y a plus rien à dire sur lui. Si ce n'est qu'il se sent plus libre et qu'il a plus la possibilité de s'exprimer à 100% sans Ronaldo. » Le tout sans perdre son altruisme ni ses décrochages si précieux dans la construction.