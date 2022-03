Real-Barça : Madrid humilié, le responsable se désigne

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Privé de Karim Benzema, le Real Madrid a coulé dimanche soir à domicile face au FC Barcelone dans le Clasico (0-4).

Leader de la Liga et récent tombeur du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid était favori pour le choc de la Liga contre le FC Barcelone dimanche soir au stade Santiago Bernabeu. Le Barça a finalement déjoué tous les pronostics en s’imposant brillamment contre l’équipe de Carlo Ancelotti, en partie grâce à des prestations brillantes de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore d’Ousmane Dembélé. Après la rouste reçue par le Real Madrid dimanche soir, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a plaidé coupable. Toujours très classe dans ses analyses, que ce soit après les victoires ou les défaites de son équipe, le « Mister » italien a pris la défaite du Real Madrid pour lui en estimant que ses choix n’avaient pas été les bons et que sa préparation du match était critiquable.

Ancelotti prend pour lui la défaite du Real

« Mon dispositif n'a pas été bon. Il n'a pas marché. Le Barça a mieux joué, il a mérité de gagner. Je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de cette déroute. On a très mal joué, j'ai très mal préparé le match. Parfois, on se rate, c'est comme ça. Mais pas besoin d'en faire un drame. Je sais que c'est un match qui revêt une importance particulière pour les supporters, j'en suis vraiment désolé. Mais il faut rester équilibré. Maintenant, on a deux semaines pour travailler, on va récupérer Karim (Benzema), (Ferland) Mendy, les blessés, on aura le temps de digérer cette défaite. On va se refaire, et préparer le sprint final de la saison pour gagner des titres. La trêve va nous faire du bien. Cette défaite nous a fait mal, c'est sûr, mais il faut que l'on garde de l'équilibre. Parce que je peux me rater une fois, mais deux, c'est très rare » a prévenu Carlo Ancelotti, dont l’équipe du Real Madrid reste nettement en tête de la Liga avec neuf points d’avance sur le FC Séville, son actuel dauphin. De quoi relativiser après cette défaite cuisante contre Barcelone.