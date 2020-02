Real-Barça : Le pire Clasico depuis longtemps ?

Dans : Liga.

Malgré la lutte serrée en tête du championnat, ni le Real Madrid ni le FC Barcelone n’abordent le Clasico de dimanche soir de manière positive. Une première depuis bien longtemps.

Cette saison encore, il ne fait aucun doute que le champion d’Espagne sera soit le FC Barcelone, soit le Real Madrid. Mais la méforme des deux ténors surprend à l’approche du Clasico de ce dimanche. Si le géant catalan a redressé la barre, il a multiplié les crises sportives et extra-sportives, changeant d’entraineur et concédant le nul à Naples en Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid a perdu encore plus gros, avec quatre matchs sans victoires, dont la défaite en Coupe du Roi et surtout celle face à Manchester City en Ligue des Champions. Résultat, si l’affrontement de ce week-end à Santiago Bernabeu sera bien un tournant dans la course au titre, ce rendez-vous ne fait pas saliver un expert de la Liga.



« C’est un choc entre deux canards boiteux. Les deux sont mal en point actuellement, c’est la réalité. La renaissance du Barça, c’est plus lié à la chute du Real Madrid qu’à une véritable amélioration de leur jeu », a fait savoir sur Onda Cero Jorge Valdano, l’ancien entraineur et directeur sportif du Real Madrid. Ce Clasico aura en effet un goût amer, et sera marqué par de nombreuses absences des deux côtés, le FC Barcelone ayant même du mal à composer un groupe sans aller chercher des jeunes ou des joueurs de la réserve ces derniers temps. Voilà qui ne devrait pas rassurer les passionnés, déjà très déçu par le 0-0 du match aller en décembre dernier.