Real : Bale dit stop et exige son départ au mercato !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Entre Zinedine Zidane et Gareth Bale, c’est « je t’aime, moi non plus ». Après un été mouvementé durant lequel l’entraîneur français a publiquement avoué qu’il souhaitait voir le Gallois partir, les deux hommes avaient finalement décidé de travailler main dans la main pour le bien du Real Madrid. Et cela fonctionnait plutôt bien puisque l’ancien de Tottenham s’est rapidement imposé comme le deuxième joueur le plus décisif du Real derrière Karim Benzema en ce début de saison. Mais la mise à l’écart de Gareth Bale par Zinedine Zidane pour le match face au FC Bruges en Ligue des Champions la semaine dernière a été la goutte d’eau de trop pour l’attaquant madrilène.

En effet, le quotidien espagnol AS indique ce mardi que Gareth Bale en a définitivement ras-le-bol de sa situation à Madrid, et qu’il ne comprend plus la gestion bancale de Zinedine Zidane à son égard. « Maltraité » par son coach selon lui, celui qui a été réintégré dans le onze sans explication ce week-end contre Grenade aurait officiellement demandé à ses dirigeants de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Reste que la problématique sera certainement la même que cet été pour le joueur et pour le club merengue : Gareth Bale jouit d’un salaire monstrueux que peu de clubs sont en mesure de lui offrir, même en Angleterre. Il faudra donc que le Gallois se décide (enfin) de revoir ses prétentions à la baisse pour quitter le Real Madrid du grand méchant Zidane.