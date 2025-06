Rashford supplie le Barça de le recruter

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le FC Barcelone agite cette période de mercato. Le champion d’Espagne veut se renforcer offensivement. Outre la piste Nico Williams, un joueur pousse pour attirer les regards, Marcus Rashford.

Le FC Barcelone tente coûte que coûte de recruter Nico Williams. Le club catalan doit trouver de l’argent afin de faire sauter la clause libératoire de l’international espagnol (28 sélections, six buts) évaluée à 58 millions d’euros. En cas d’échec de cette piste, le club catalan a d’autres cibles en tête en la personne de Luis Diaz. Mais ce dimanche, le nom de Marcus Rashford revient. Le joueur de Manchester United fait un appel du pied au champion d’Espagne. Dans un échange sur YouTube, l’international anglais (62 sélections, 17 buts) ne cache pas son amour pour l’Espagne et la Catalogne.

Marcus Rashford déclare sa flamme au Barça

Rashford fan de Lamine Yamal. Il veut jouer avec lui 👀 pic.twitter.com/0hQe8IPhNS — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 21, 2025

Prêté cet hiver par Manchester United du côté d’Aston Villa, le joueur de 27 ans a retrouvé du rythme et du temps de jeu au sein des Villans. L’Anglais veut quitter Manchester United cet été et s’est exprimé sur l’envie de partager le vestiaire avec Lamine Yamal : « C’est difficile de décrire ce qu’il fait avec des mots, car il n’est pas censé le faire à seulement 16 ou 17 ans. Il joue au plus haut niveau à 17 ans. Je ne pense pas qu’on ait déjà vu ça. Ce qu’il fait n’est pas normal, et il ne fera que progresser, donc on ne sait pas ce qu’on dira de lui dans trois ans. Sa mentalité, qui le rend naturel, est une autre de ses qualités. Bien sûr. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs. Nous verrons bien, » explique-t-il. Dans la suite de l’échange, Rashford a également décrit à quel point il aime l’Espagne et qu'il rêve d'y habiter avec sa famille auprès de lui. Reste à savoir si ses propos peuvent convaincre les dirigeants catalans qui restent focus sur Nico Williams. Le média Diario précise même que l’Anglais est prêt à accepter une baisse de salaire pour signer du côté du FC Barcelone.