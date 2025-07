Rashford en plein rêve, le Barça va le refroidir

Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, Marcus Rashford a atteint son objectif. L’attaquant de Manchester United arrive dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais l’Anglais pourrait vite déchanter à cause des difficultés financières du club catalan.

Marcus Rashford a bien fait d’insister. En début de mercato, l’attaquant de Manchester United n’était pas la priorité du FC Barcelone. Mais l’international anglais, qui n’a jamais caché son envie de devenir Blaugrana, voit finalement son rêve se réaliser. L’indésirable de Ruben Amorim va s’engager avec le Barça en prêt avec une option d’achat comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Autant dire que Marcus Rashford a atterri en Catalogne avec le sourire. Mais le futur Barcelonais pourrait vite le perdre.

🚨🔵🔴 BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.



Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈️ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv