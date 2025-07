Rashford chouchouté, une star du Barça se plaint

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par Manchester United, Marcus Rashford pourrait modifier l’animation offensive du FC Barcelone. L’entraîneur Hansi Flick envisage de recentrer Raphinha. Un changement de poste qui agace l’ailier brésilien.

L’arrivée de Marcus Rashford a suscité pas mal d’enthousiasme au FC Barcelone. Et pas seulement auprès des nombreux supporters venus l’accueillir. L’entraîneur Hansi Flick n’a pas hésité à valider la venue de l’attaquant prêté avec option d’achat par Manchester United. Depuis plusieurs mois, l’Allemand insistait pour recruter un ailier gauche. Le technicien est évidemment ravi des performances de Raphinha. Mais son plan pour la saison prochaine prévoit de recentrer l’ailier brésilien. Une décision surprenante dans la mesure où l’ancien joueur du Stade Rennais a impressionné en évoluant sur le couloir gauche.

Rashford se estrena en la Ciutat Esportiva con el equipo 🏋️👀 pic.twitter.com/O22st96Ltz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2025

Ses 34 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues ont grandement contribué à l’excellente saison du Barça. C’est pourquoi le média Don Balon affirme que le vestiaire blaugrana ne comprend pas le choix d’Hansi Flick. Nos confrères vont même plus loin et précisent que Raphinha s’agace. L’international auriverde estimerait qu’il n’a pas à s’adapter après l’arrivée de Marcus Rashford. Voilà qui annonce un possible problème à gérer pour le coach du Barça. D’autant que l’entraîneur barcelonais, réputé autoritaire, serait prêt à montrer la sortie à Raphinha s’il refusait d’évoluer au poste de meneur de jeu.

Raphinha connaît bien l'axe

La direction aurait décidé de le soutenir en fixant un prix de 120 millions d’euros si le gaucher devait partir cet été. Ces rumeurs restent évidemment à prendre avec précaution sachant que Marcus Rashford, en difficulté ces dernières années, devra faire ses preuves pour s’imposer dans le onze. De plus, Raphinha, bien qu’aligné à gauche, avait souvent tendance à se réaxer pour laisser le couloir au latéral Alejandro Balde. Le plan d’Hansi Flick ne devrait pas changer grand-chose à sa liberté de mouvement.