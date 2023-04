Raphinha éjecté en 12 mois, le Barça limite la casse

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone en provenance de Leeds United, Raphinha n'a pas franchement réussi à convaincre les dirigeants espagnols de son transfert. Pourtant, le Brésilien garde une belle cote en Premier League.

Recruté pour 58 millions d'euros par le Barça, Raphinha était l'une des grosses promesses du mercato catalan. Quelques mois plus tard et malgré 9 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées, l'ailier brésilien n'arrive pas vraiment à donner satisfaction aux supporters barcelonais ou à Xavi qui continue pourtant de faire confiance au joueur de 26 ans. Les dernières sorties de Raphinha avec le Barça contre Gérone en Liga ou contre le Real Madrid en Coupe du Roi ont démontré les limites de l'ancien joueur du Stade Rennais. Si son transfert n'est pas encore considéré comme un échec, il s'en rapproche doucement. Néanmoins, les Blaugranas pourraient justement éviter un fiasco financier grâce à un cador de la Premier League.

Newcastle arrive pour sauver le Barça

Selon les informations de Don Ballon, malgré les difficultés de Raphinha avec le FC Barcelone, l'international brésilien (16 sélections) conserve une bonne réputation au sein du championnat anglais. Celui qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Premier League lorsqu'il évoluait à Leeds, dans une équipe pourtant moyenne, est dans le viseur de Newcastle. Le club anglais, récemment acheté par des investisseurs saoudiens, nourrit de grandes ambitions et rêve de retourner en Ligue des Champions. Un objectif qui semble atteignable puisque les Magpies sont actuellement troisièmes, à neuf journées de la fin du championnat. Le média espagnol affirme que Newcastle pourrait offrir 50 millions d'euros au Barça pour faire revenir Raphinha en Premier League. Les Catalans vont assurément réfléchir à cette offre qui ne va probablement plus monter aussi haut. Barcelone a l'occasion d'éviter un fiasco financier comme celui de Coutinho ou de Griezmann avec cette offre de Newcastle pour Raphinha.