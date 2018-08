Karim Benzema se retrouve mêlé à la baston Booba-Kaaris sans le vouloir

Dans : Liga, Info.

L'actualité du jour en France est focalisée autour d'une bagarre ayant opposé dans l'aéroport d'Orly deux artistes français issus du milieu du rap, à savoir Booba et Kaaris. Le buzz généré par cette violente baston, qui a provoqué l'intervention en force de la police et le placement en garde à vue des deux rappeurs, a eu un effet indirect sur Karim Benzema. Et cela même si le joueur français du Real Madrid, actuellement en tournée avec son club aux Etats-Unis.

En effet, Atlantico, un important média en ligne français, a illustré son article sur Booba et Kaaris par une photo de Karim Benzema, sans que l'on sache réellement pourquoi. Cela a évidemment fait réagir de très nombreux fans du joueur français, et Karim Benzema est même intervenu personnellement pour faire part de son mécontentement, l'image restant en ligne assez longtemps. Cela a eu le mérite de faire réagir le média qui a évidemment changé la photo.