PSG : Un miracle Cavani, Leonardo se tourne vers Madrid

Dans : Liga.

Edinson Cavani arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain, mais El Matador semble vouloir rester jusqu'au bout au PSG malgré le mercato d'hiver. Cependant une belle offre pourrait arriver d'Espagne et changer la donne.

Le clan Cavani l’a reconnu la semaine passée, malgré l’attente d’El Matador, Leonardo n’a toujours pas fait de proposition de prolongation au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. C’est la mort dans l’âme que l’attaquant uruguayen s’apprête à ranger son casier au Camp des Loges en fin de saison, Edinson Cavani n’ayant jamais caché qu’il espérait recevoir une ultime proposition de la part des dirigeants du PSG. Mais si Paris n’offre rien à son buteur, ce dernier a lui clairement l’intention de ne pas partir en janvier prochain, souhaitant profiter jusqu’au bout de son contrat, financièrement juteux, avec le club de la capitale.

Cependant, ce lundi, AS affirme qu’une offre pourrait changer radicalement la donne dans le dossier Edinson Cavani. Le média sportif annonce que Diego Simeone a placé l’attaquant parisien tout en haut de sa liste lors du marché hivernal des transferts, l’entraîneur de l’Atlético Madrid étant conscient des grosses lacunes offensives de son équipe. Bien évidemment, Leonardo et le PSG ne s’opposeront pas à un départ de Cavani en janvier, conscients qu’ils sont que ce sera la dernière occasion de prendre un chèque pour la vente d’El Matador, lequel sera totalement libre en juin prochain. Reste à connaître la réalité de l'offre des Colchoneros, et le choix final d'Edinson Cavani face à cette éventuelle proposition.