PSG : Mbappé patron des Galactiques 2022, le rêve fou de Madrid

Dans : Liga.

Patron du Real Madrid depuis 20 ans, Florentino Perez semble vouloir faire renaître les Galactiques dans une version 2022 avec Kylian Mbappé en patron.

Le 17 juillet prochain, Florentino Perez fêtera ses 20 ans à la présidence du Real Madrid, un anniversaire que le patron des Merengue espérait probablement célébrer dans d’autres circonstances. Mais quoi qu’il en soit le dirigeant espagnol s’est déjà projeté sur l’avenir de son club, et selon Marca cela devrait se concrétiser de manière spectaculaire. Car pour booster encore plus le Real Madrid, Florentino Perez souhaite relancer en 2022 le projet des Galactiques, lequel avait fait les grandes heures de la Maison blanche à partir de 2000 avec la signature de Luis Figo, puis un an plus tard celle de Zinedine Zidane et ensuite Ronaldo, David Beckham…

Le quotidien sportif espagnol annonce donc que les Galactiques du début des années 2000 vont laisser la place au Super Real Madrid 2022. Pour mener ce Real Madrid version superstars, Florentino Perez a mis en haut de sa liste Kylian Mbappé. Si le dirigeant madrilène espère toujours convaincre l’Emir du Qatar de lui céder sa star dans un an, il est cependant prêt à attendre un an de plus, d’autant que c’est en 2022 que le Real Madrid doit s’installer dans le nouveau stade Santiago-Bernabeu. L’autre cible des responsables madrilènes est Erling Haaland, le prodige norvégien du Borussia Dortmund étant évidemment un complément idéal pour Kylian Mbappé. Pour Marca, Erling Halaland pourrait même arriver avant le champion du monde français, lequel est considéré comme « le joyau de la couronne » du côté du Real Madrid. La crise liée à l'épidémie de coronavirus ne semble pas avoir calmé les ardeurs des Merengue, les finances madrilènes étant en très bon état.