Prolonger ou partir, Xavi se fâche avec Deméblé

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Du côté du FC Barcelone on commence à sérieusement s'agacer de l'absence de réponse d'Ousmane Dembélé concernant sa prolongation de contrat. Même Xavi le ne cache plus.

Tandis que la presse barcelonaise le pilonne sans cesse, l’accusant de tous les maux de la planète, et que les supporters du Barça commencent eux aussi à s’en prendre à l’attaquant français, Ousmane Dembélé semble rester stoïque à l’entame des derniers mois de son contrat avec le FC Barcelone. A moins de deux semaines de la fin du mercato d’hiver, Joan Laporta souhaite savoir si Dembélé a l’intention de prolonger, ou s’il estime pouvoir partir libre en fin de saison. Ce dernier scénario est redouté par le dirigeant catalan, lequel est décidé à faire partir l’international tricolore dès ce mois de janvier contre un gros chèque. Mais les jours passent et aucune réponse n’est donnée, et même Xavi s’est senti obligé de sortir de son mutisme ce mercredi. En conférence de presse avant le match de Coupe du Roi contre Bilbao, l’entraîneur barcelonais a mis les choses au point et placé Ousmane Dembélé face à ses responsabilités.

Dembélé doit décider et vite, le Barça en furie

Pour Xavi, l’attaquant doit cesser cette attitude et rapidement dire au club qui le paie grassement s’il va enfin accepter de prolonger son contrat. « Soit il renouvelle, soit nous trouverons une solution. Le club a décidé que s'il ne renouvelait pas son contrat, il fallait trouver une solution. Nous devons faire ce qui est le mieux pour le club. On est dans une situation où il faut dire stop à tout cela. Mateu Alemany discute avec lui et ses représentants depuis cinq mois (...) Ce n'est une situation agréable pour personne, mais ce qui est clair, c'est que les intérêts du club prévalent », a prévenu l’entraîneur du FC Barcelone, pas décidé à se faire mener en bateau trop longtemps par Ousmane Dembélé et ses agents.