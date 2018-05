Mercato : Pour Griezmann, l’offre de l’Atlético écrase celle du Barça

Dans : Liga, Mercato.

Le sélectionneur Didier Deschamps l’a confirmé, Antoine Griezmann veut décider de son avenir avant de disputer le Mondial 2018 avec l’équipe de France.

A l’approche des matchs de préparation, dont le premier qui arrive dès lundi contre l’Irlande, l’attaquant de 27 ans n’a plus beaucoup de temps. Soit l’international tricolore reste à l’Atlético Madrid où les supporters, joueurs et dirigeants l’adorent et font le maximum pour le conserver. Soit l’ancien joueur de la Real Sociedad décide de viser plus haut en signant au FC Barcelone, son prétendant prêt à payer les 100 M€ de sa clause libératoire. Sur le plan sportif, évidemment, le Barça part avec un net avantage.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le champion d’Espagne ne lui propose pas la meilleure offre financière. En effet, l’Atlético est monté jusqu’à 23 M€ par an pour le convaincre ! Chez les Colchoneros, Griezmann serait de loin le mieux payé s'il acceptait de prolonger. Tandis qu’à Barcelone, le président Josep Maria Bartomeu lui a « seulement » présenté un salaire annuel de 15 M€, mais avec une grosse prime à la signature, précise Mundo Deportivo. Reste à savoir si l’aspect financier influencera vraiment sa décision.