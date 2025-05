Pointé du doigt, il se fait virer par le Real Madrid

Après avoir fait toute sa carrière au Real, Lucas Vázquez va officiellement quitter son club de toujours l’été prochain. Une autre page qui va se tourner du côté de Madrid, où un nouveau projet se prépare.

Petit à petit, c’est une page de l’histoire moderne du Real qui se tourne. Après les départs de Ramos, Benzema, Kroos ou Casemiro, c’est un autre joueur historique de Madrid qui va faire ses valises en fin de saison. En effet, selon Fabrizio Romano, Lucas Vázquez ne prolongera pas dans son club de toujours. En fin de contrat, le défenseur de 33 ans quittera donc la Maison Blanche l’été prochain à l’issue de la Coupe du Monde des clubs. D’après les informations du célèbre journaliste mercato, le club a déjà informé sa volonté au latéral espagnol, qui ne fera donc pas partie du nouveau projet des Merengue. Il faut dire que Vázquez n’a pas vraiment rassuré ses dirigeants tout au long de la saison. Très irrégulier, l’international espagnol a dernièrement commis une grosse bourde dans le Clasico face au Barça le week-dernier (3-4). Un coup de grâce qui a fini de sceller son sort, sachant aussi que Xabi Alonso ne comptait de toute façon pas sur lui pour la saison prochaine.

