Pochettino, même pas viré et déjà courtisé

Mauricio Pochettino va prochainement prendre la porte au PSG, et un club espagnol mise dessus pour réaliser un gros coup dans les prochaines semaines.

Le suspense est véritablement sur le principe, tant l’avenir de Mauricio Pochettino ne se dessine pas à Paris. Le PSG cherche à boucler officiellement la venue de Zidane, et l’Argentin a bien compris qu’il allait rapidement céder sa place. Sans forcément le dire à haute voix, il a laissé des messages nostalgiques sur les réseaux sociaux, retraçant son histoire avec le club francilien. Une façon de préparer ses adieux, même si dans ses discours récents, il a toujours fait savoir qu’il se concentrait sur la saison à venir avec le Paris SG. Mais personne n’est dupe, et nul doute que Pochettino, s’il souhaite enchainer, ne va pas devoir trop tarder, les changements d’entraineur s’opérant en général au mois de juin, avant que le marché des joueurs ne prenne le dessus.

🗳️ ELECCIONES 2022 I Proclamados oficialmente los tres candidatos a la Presidencia del Athletic Club para las elecciones a celebrar el próximo 24 de junio en San Mamés.



▪️ Iñaki Arechabaleta

▪️ Ricardo Barkala

▪️ Jon Uriarte#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) June 9, 2022

Cela tombe bien, il y a un club qui pense très fortement à lui. Il s’agit de l’Athletic Bilbao, qui devrait se séparer de Marcelino, dont le contrat arrive à expiration et qui n’a toujours pas prolongé. Pochettino arrive en finale d’une liste à trois éléments, où on trouve également le Portugais Paulo Fonseca, annoncé proche de Lille. Le dernier candidat est tout simplement Marcelino qui selon Marca discute toujours d’une éventuelle prolongation alors que tout reste totalement ouvert. En effet, aucune décision ne devrait être prise avant le 24 juin, date des élections présidentielles au sein du club basque. L’un des candidats, Ricardo Barkala, est en tout cas un proche de Pochettino, et il envisage clairement de mettre le futur ex-coach du PSG en place s’il venait à être élu.