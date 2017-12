Paulinho l’a vite compris, le patron du Barça c’est Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

A son arrivée en août dernier, Paulinho ne faisait pas l’unanimité auprès des supporters du FC Barcelone.

Un milieu de 29 ans peu réputé pour sa technique, arrivé en provenance de Chine et qui a coûté 40 millions d’euros… Le public du Camp Nou, à ce moment traumatisé par le départ de Neymar, avait de quoi s’interroger. Sauf que l’ancien joueur de Guangzhou Evergrande n’a pas tardé à faire taire les critiques. Auteur d’excellentes prestations, l’international brésilien a apporté son impact physique. Et surtout, Paulinho a tout fait pour se rapprocher de Lionel Messi sur et en dehors du terrain.

« Dès mon premier jour, c'était il y a quatre mois, beaucoup de gens nous ont aidés moi et ma famille. Tout le vestiaire m'aide, mais je parle surtout avec trois joueurs : Leo, Suarez et Busquets, a confié la recrue du FCB à Mundo Deportivo. C'est avec eux que je parle du jeu du Barça. (...) Mon entente avec Messi ? On n'en parle pas ensemble. Mais j'observe toujours comme il aime jouer sur le terrain. S'il se dirige d'un côté, je vais de l'autre. On s'entend bien. » Rapidement, Paulinho a compris que l’Argentin était la clé de sa réussite à Barcelone. Une stratégie payante puisqu'il s'impose peu à peu dans le onze d'Ernesto Valverde.