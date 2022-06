Pablo Torre signe au Barça et vaut déjà 100 millions d'euros

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a officialisé la signature jusqu'en 2026 de Pablo Torre, international U19 espagnol. Le club catalan a aussitôt fixé la clause libératoire du milieu offensif à 100 millions d'euros.

« Arrivé au sein des catégories inférieures du Racing de Santander en 2015, Pablo Torre évolue au sein des catégories jeunes et débute en équipe première le 18 octobre 2020, en championnat contre Portugalete. La saison dernière, il a joué 34 matches et a été essentiel dans la montée de son équipe en Deuxième Division Espagnole. Il a inscrit 10 buts cette saison en championnat de 1ère RFEF (Groupe 1) et a délivré 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pablo Torre est international U19 avec l'Espagne. Né à Soto de la Marina, en Cantabrie, le 3 avril 2003, c'est un milieu offensif droit, surdoué techniquement, avec de grandes capacités à délivrer la dernière passe. Il peut aussi apporter le danger en partant du deuxième rideau et marquer de nombreux buts », rappelle le FC Barcelone dans un communiqué.