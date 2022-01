Ousmane Dembélé répond au chantage du Barça

Dans : Liga.

Comme prévu, le coup de pression du FC Barcelone pour faire partir à tout prix Ousmane Dembélé n’a pas porté ses fruits.

Le club catalan a annoncé que son ailier français était invité à « partir immédiatement » et dans la foulée, il n’a pas été retenu pour le match de ce jeudi à Bilbao en Coupe du Roi. Une décision à la fois sportive et financière pour essayer d’endiguer l’un des plus gros fiascos de l’histoire du Barça, avec Coutinho, vu le montant dépensé pour le faire signer de Dortmund en 2017. Cette mise à pied a beaucoup fait réagir en Espagne, où il est rare de se retrouver dans une telle situation. Mais l’arrivé de plus en plus fréquente de joueurs en fin de contrat risque de voir ces situations se renouveler. En attendant, l’UNFP espagnole est montée au créneau pour prévenir le Barça qu’il n’avait pas le droit de mettre un joueur pro à l’écart du groupe pour des raisons contractuelles. Et de son côté, Ousmane Dembélé a pris la parole pour expliquer qu’il ne se mettrait pas en faute, mais qu’il se voyait toujours comme un joueur catalan.

Dembélé annonce son implication totale

« J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters... et ce n'est pas maintenant que cela s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters », a expliqué un Ousmane Dembélé qui partage beaucoup en Espagne. Le Français a ses soutiens, notamment au fait qu’il n’a pas à payer la politique sportive désastreuse du club catalan. Mais sa droiture n’est pour beaucoup qu’une posture, lui qui a accumulé les blessures, notamment en raison d’une hygiène de vie catastrophique et d’un manque de ponctualité à l’entrainement lors de ses premières années barcelonaises.