Ousmane Dembélé refuse son offre, et ça l'énerve

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a toujours pas décidé de son avenir. Du côté du Barça, on veut encore croire au miracle, tandis que l'ombre du PSG rôde.

C’est un des joueurs qui suscite le plus d’intérêt lors de ce mercato, et pour cause, il est arrivé à la fin de son contrat avec le Barça et il peut donc s’engager dans n’importe quel club pour zéro euro. Depuis des mois, l’attaquant international français fait durer le suspense, prenant le risque de se mettre à dos les supporters du FC Barcelone, agacé de voir qu’Ousmane Dembélé est prêt à lâcher comme cela un club qui avait dépensé 140 millions d’euros pour le faire venir du Borussia Dortmund en 2017. Même si Joan Laporta n’est pour rien dans ce recrutement très onéreux, l’actuel patron du club catalan sait que le bilan de Dembélé en cinq ans n’est pas extraordinaire (54 buts toutes compétitions confondues), mais que laisser partir gratuitement un tel joueur est une petite catastrophe. Depuis des mois, le président barcelonais tente de convaincre l’agent d’Ousmane Dembélé de prolonger son contrat, et même s’il n’y est pas parvenu, Joan Laporta a reconnu qu’une nouvelle offre était dans les mains de l’attaquant de 25 ans.

Dembélé et son agent ne répondent pas au Barça

🔵🔴 @JoanLaportaFCB, sobre las renovaciones del @FCBarcelona



😜 “Somos optimistas. Queremos que Gavi siga. Nos hace ilusión porque es un jugador de la cantera”



🇫🇷 “@Dembouz tenía una propuesta de renovación y no tenemos noticias de que la haya aceptado”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jmAM0RuwZc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 11, 2022

Une proposition qui intervient au moment précis où de nombreuses rumeurs envoient l’ancien joueur du Stade Rennais à Chelsea ou bien au Paris Saint-Germain, avec qui un accord verbal aurait été trouvé dès le mercato d’hiver, sans que cela aboutisse. Ce samedi, le président du Barça s’exprimait à l’occasion d’une rencontre avec les supporters des Blaugrana et il a évidemment été questionné sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. L’occasion pour Joan Laporta de reconnaître que les choses ne s’annonçaient pas de manière idéale pour le FC Barcelone, le club espagnol se heurtant à un vrai mur. « Dembélé a une proposition sur la table, mais il ne l’a pas acceptée. Nous n’avons pas eu de réponse du joueur et de son représentant », a reconnu le patron barcelonais, qui cet été encore doit gérer au millimètre les finances du club dont il a la responsabilité.