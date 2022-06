Dembélé au PSG, le Qatar snobe Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nouvel homme fort du sportif au PSG, Luis Campos n’est pas un grand fan d’Ousmane Dembélé selon la presse espagnole.

Au début de la semaine, le journal Sport dévoilait que Luis Campos n’était pas vraiment favorable à une signature d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Tandis que Leonardo était emballé par la signature du champion du monde 2018, Luis Campos l’est beaucoup moins. Mais à en croire les informations de Foot Mercato, Ousmane Dembélé reste une piste active du Paris Saint-Germain malgré l’avis défavorable émis par Luis Campos en personne. Le journaliste Sébastien Denis croit savoir que des discussions ont récemment eu lieu entre des dirigeants du PSG et l’entourage d’Ousmane Dembélé dans l’optique d’une potentielle signature dans la capitale française. En dépit de l’avis de Luis Campos, le Qatar semble donc déterminé à sauter sur l’occasion que représente la venue d’Ousmane Dembélé pour zéro euro dans la mesure où il est libre.

Le Qatar veut Dembélé au PSG à tout prix

Le dossier n’est cependant pas ficelé pour le Paris Saint-Germain, loin de là. Et pour cause, une féroce concurrence menace le champion de France en titre pour la venue d’Ousmane Dembélé, lequel reste la grande priorité d’un certain Thomas Tuchel à Chelsea. Il faut dire que l’entraîneur allemand a bien connu Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Les deux hommes entretiennent une relation de confiance depuis leur collaboration en Bundesliga, où Ousmane Dembélé brillait de mille feux au point de convaincre le FC Barcelone de casser sa tirelire pour le recruter. En cas de transfert à Chelsea, l’international tricolore serait par ailleurs un titulaire indiscutable de Thomas Tuchel, un statut que le PSG ne peut pas lui promettre avec la présence dans l’effectif de joueurs tels que Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Reste maintenant à connaître le choix de Dembélé, pour qui la tendance est toujours une signature à Chelsea même si le PSG a prouvé que tout était possible en période de mercato.