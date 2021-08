Officiel : Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est fini !

Dans : Liga.

C'est un séisme dans le monde du football, le FC Barcelone officialise la rupture des négociations avec Lionel Messi et accuse La Liga d'avoir tout fait pour aboutir à cet échec XXL. L'avenir de Messi pourrait être au PSG.

Ce jeudi matin, les supporters du FC Barcelone abordaient cette journée avec confiance en se disant que la dernière réunion avant la prolongation de contrat de leur numéro 10 devait aboutir à une annonce très positive dans quelques jours. Mais progressivement, la tendance s’est inversée avec les révélations dans la presse italienne, puis espagnole et brésilienne, que les négociations pour le futur contrat de Lionel Messi devenaient compliquées. L’accord économique espéré avec la Liga pour avoir le feu vert financier n’est jamais tombé, et de nouveaux efforts ont été demandés à l’Argentin, qui devait baisser son salaire de plus de 50 %.

[DERNIÈRE MINUTE] Messi ne sera plus lié au FC Barcelone https://t.co/8vQQTRqKcn — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 5, 2021

La situation est devenue intenable et le club catalan n’a même pas essayé de rattraper le coup puisqu’une annonce officielle est tombée ce jeudi soir avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Le club catalan a expliqué avoir mis fin à ces discussions pour des raisons « économiques et structurelles », envoyant aux oubliettes le deal portant sur de longues années de collaboration, à Barcelone, puis aux Etats-Unis en tant que joueur puis ambassadeur.

Le Barça regrette profondément

« Malgré un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne sera pas possible d'officialiser en raison d'obstacles économiques et structurels. Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone, ajoute le club. Les deux parties regrettent profondément qu'en fin de compte les souhaits du joueur et du club ne puissent pas être exaucés », a fait savoir le FC Barcelone, dans cet hommage très rapide à Lionel Messi étant données les circonstances. Une rupture des négociations qui a été prononcée tout de même très rapidement, mais qui démontre les réelles difficultés financières de la formation catalane.

Avec le FC Barcelone, Lionel Messi, arrivé en 2000 et passé pro en 2004, aura disputé 778 matchs, au cours desquels il a inscrit 672 bus et fait 305 passes décisives, pour 35 trophées remportées. Un palmarès incroyable avec un seul club, et qui n’est pas sur le point d’être oublié au FC Barcelone, dont les socios ont vu grandir La Pulga jusqu’à dominer le monde du football avec six Ballons d’Or remportés.