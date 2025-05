Officiel ‍: Lamine Yamal verrouillé par le Barça jusqu'en 2031

Irrésistible à seulement 17 ans, Lamine Yamal ne pouvait pas être lâché aussi facilement par le FC Barcelone. Le club catalan a fait le nécessaire pour qu'il prolonge significativement son contrat et soit protégé de l'intérêt du PSG par exemple. C'est tout bon depuis ce mardi. Le Barça a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec ce chiffre tant espéré par les socios : 2031. Yamal est un Barcelonais pour 6 années minimum. Le club présidé par Joan Laporta a consenti à une revalorisation salariale avec un système de primes, incluant notamment un possible sacre au Ballon d'Or. Au vu de ses performances, Yamal pourrait déjà toucher le jackpot en septembre prochain si France Football le désigne comme le successeur de Rodri.

