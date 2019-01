Officiel : Kevin-Prince Boateng débarque au FC Barcelone !

Dans : Liga, Mercato.

Comme annoncé par Sky Italia en début de journée, Kevin-Prince Boateng s’est bien engagé en faveur du FC Barcelone, ce lundi soir. En effet, le club catalan a confirmé la signature de l’international ghanéen. Il s’agit bien d’un prêt payant en provenance de Sassuolo, avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros.

Plus tôt dans la journée, lors de son arrivée en Catalogne, l’ancien attaquant du Milan AC avait annoncé la couleur. « Barça, j’arrive ! Je suis triste de quitter Sassuolo mais c’est une super chance. Ne me demandez rien sur le Real Madrid...c’est juste le passé ! Je veux seulement me concentrer sur Barcelone et j’espère marquer à Bernabéu lors du prochain Clasico » avait expliqué celui qui sera désormais la doublure officielle de Luiz Suarez au Barça. Drôle de transfert, qui s’est bouclé en seulement quelques heures…