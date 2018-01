Dans un communiqué, le FC Barcelone a officialisé ce lundi la prolongation de contrat de Gerard Piqué jusqu'en 2022. Formé au Barça, le défenseur international espagnol est passé par Manchester United avant de revenir à Barcelone en 2008. Il est devenu l'un des cadres et l'un des symboles du club catalan.

📄🖊 It's official - @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!

🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH