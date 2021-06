Officiel : Carlo Ancelotti entraineur du Real Madrid

Dans : Liga.

Le Real Madrid a annoncé le grand retour de Carlo Ancelotti comme entraineur. Le technicien italien quitte donc Everton, où il était en place depuis deux ans, pour retrouver la formation qu’il avait mené à la 10e victoire de son histoire en Ligue des Champions. Ancelotti a terminé de négocier son départ d'Everton dans la journée, avec une indemnité à verser au club de Liverpool, et a ensuite accepté de s'engager pour trois ans avec la Maison Blanche. Son salaire sera de 6 ME par saison. Son fils Davide Ancelotti sera dans le staff technique, tout comme le célèbre préparateur physique Antonio Pintus. A noter qu'un nouveau rendez-vous pourrait avoir lieu entre Ancelotti et Sergio Ramos au sujet de la prolongation de ce dernier, qui apprécierait le profil de l'entraineur révélé au Milan AC. La conférence de presse d'introduction aura lieu ce mercredi à 18h00 à la Ciudad Real Madrid.