Ni Dembélé ni Yamal, Romario désigne le Ballon d’Or

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé part favori dans la course au Ballon d’Or. L’attaquant français possède un argument supplémentaire par rapport à son principal concurrent Lamine Yamal. Mais de son côté, la légende Romario annonce le sacre d’un autre Barcelonais.

Avantage Ousmane Dembélé. Candidat au Ballon d’Or pour son excellente deuxième partie de saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain a sérieusement augmenté ses chances en remportant la Ligue des Champions. Ce sacre européen s’ajoute à ses titres en Ligue 1, en Coupe de France et dans le Trophée des Champions. D’où la campagne lancée par le club de la capitale après la victoire en finale européenne contre l’Inter Milan (5-0) samedi.

« Tout le monde parle du Ballon d'Or. Je le donnerais à Ousmane Dembélé pour sa manière de défendre, a tranché l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique. C’est un modèle, son pressing. En finale, il a été exceptionnel. Il le mérite pour ses buts (33 toutes compétitions confondues) mais surtout pour sa manière de défendre. » A priori, un seul concurrent semble en mesure de barrer la route à Ousmane Dembélé. Il s’agit bien sûr du phénomène Lamine Yamal qui, en plus de son palmarès avec le FC Barcelone (Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d’Espagne), a marqué les esprits avec des actions de grande classe à seulement 17 ans.

Romario vote Raphinha

Cela reste quand même insuffisant pour convaincre le Brésilien Romario, davantage séduit par son compatriote Raphinha. « A l'heure actuelle, je choisirais Raphinha parce qu'il a marqué beaucoup de buts et ces buts ont été importants, pas seulement pour sa saison, mais aussi pour le Barça et la sélection du Brésil, a répondu la légende auriverde ai micro d’ESPN. Pour moi, ce serait Raphinha, aussi parce qu'il est Brésilien. » Avec 34 réalisations et 25 passes décisives cette saison, l’ailier blaugrana devrait également récolter quelques votes.