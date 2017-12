Neymar ou Mbappé au Real ? Les Madrilènes ont trouvé mieux

Dans : Liga, PSG, Mercato.

L’humiliation dans le clasico (0-3 pour le FC Barcelone) samedi l’a confirmé, le Real Madrid a raté sa première partie de saison.

Pour la presse et les socios, inutile de chercher très loin, le principal problème vient du secteur offensif ! Car la fameuse BBC n’a plus du tout la cote dans la capitale espagnole, où beaucoup réclament la titularisation d’Isco et Marco Asensio. Quand d’autres pensent que le réveil des Merengue passera par une recrue de classe mondiale. Selon un sondage publié par Marca, et auquel 100 000 personnes ont participé, 85 % des votants estiment que le Real doit renforcer son attaque dès cet hiver. Oui, mais avec qui ?

Ce n’est plus un secret, le président Florentino Pérez apprécie Neymar et Kylian Mbappé. Pourtant, les supporters semblent assez mitigés concernant les Parisiens. Seuls 23 % d’entre eux valident la venue du Brésilien, contre 14 % pour le jeune Français, troisième et loin derrière le rêve anglais des Madrilènes qui se nomme Harry Kane. L’attaquant de Tottenham a effectivement récolté 34 % des votes. Il faut dire que le Spur vient de terminer meilleur buteur de l’année 2017 avec 56 buts. Ce qui a forcément influencé les fans du Real.