Mondial des clubs ‍: La FIFA enterre le rêve du Barça

La Coupe du monde des clubs aura lieu l'été prochain du côté des Etats-Unis. Le Barça ne fera pas partie de la fête, même si le club catalan aurait espéré le contraire.

Le FC Barcelone est encore en course pour remporter tous les trophées cette saison. Une belle réussite sportive après des mois de galères. Mais voilà, les Catalans vont payer leurs mauvais résultats des années précédentes en Europe puisque le Barça ne disputera pas la prochaine Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Forcément une frustration sportive mais aussi économique. Pour autant, la direction barcelonaise a encore un mince espoir de disputer le Mondial des clubs suite à l'exclusion du club de León adoptée le 21 mars. Le Barça voulait en effet remplacer le club mexicain. Problème, la FIFA ne veut vraiment pas de la présence des Catalans.

Le Barça, ça ne sera pas pour cette fois

Selon les informations de Mundo Deportivo, l'instance du football mondial n'envisage en fait pas d'inviter le FC Barcelone ou tout autre club européen à la Coupe du monde des clubs. Le Club León a fait appel de sa suspension de la compétition pour cause de multipropriété avec Pachuca et attend la réponse du TAS. Si une récente rumeur parlait d'une venue du Barça pour compenser la perte du club mexicain, il ne devrait rien en être. La FIFA privilégierait la présence d'une autre équipe d'un autre continent que l'Europe. Pour rappel, au total, 440 millions d'euros seront distribués au titre de la performance sportive et 486 millions d'euros au titre de la participation pendant ce Mondial des clubs. Comme rappelé récemment par Le Monde, « en additionnant toutes les primes de résultat tout au long de l'épreuve, la formation qui sortira victorieuse de la compétition pourra ainsi recevoir jusqu'à 115 millions d'euros ». De quoi forcément susciter l'interêt de beaucoup d'équipes, notamment du Barça, qui doit encore faire face des problèmes financiers importants.