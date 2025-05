Modric bouc émissaire du Real, Barcelone est choqué

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat, Luka Modric va quitter le Real Madrid après le Mondial des clubs cet été. Du côté de Barcelone, la presse catalane s’étonne de la décision de la Maison Blanche et considère que le milieu croate sert de bouc émissaire.

C’est terminé entre Luka Modric et le Real Madrid. Ce jeudi, le milieu de terrain et la Maison Blanche ont officiellement annoncé leur séparation après 13 années de collaboration. Une décision plutôt étonnante dans la mesure où l’international croate, rarement décevant lors de ses apparitions cette saison, avait les capacités pour continuer une saison supplémentaire. C’était d’ailleurs le souhait du Merengue apparemment poussé vers la sortie par ses supérieurs.

Du côté de Barcelone, le départ de Luka Modric fait parler. Le journaliste du quotidien Sport Toni Munar considère que l’ancien joueur de Tottenham sert de bouc émissaire après la saison ratée des Merengue. « Luka Modric s'en va avec un goût amer, a commenté notre confrère catalan. Il est heureux pour tout ce qu'il a réussi et pour les adieux qu'on lui prépare à Santiago Bernabéu. Mais triste parce qu'il voulait continuer une saison de plus au Real Madrid de Xabi Alonso. Ça ne sera pas possible. »

Modric voulait rester mais...

« Même à presque 40 ans, il a été important, a rappelé le spécialiste du Barça. Son physique n'était plus le même qu'avant, mais l'équipe avait besoin de son cerveau quand tout était bloqué. Son départ peut représenter l'excuse parfaite afin d'investir sur un autre milieu de haut niveau, comme l'a demandé Xabi Alonso. (…) Modric a subi les conséquences de la mauvaise saison du Real Madrid. On ne doute pas que si les Madrilènes avaient soulevé un grand trophée, le Croate serait resté une année supplémentaire. Mais après la mauvaise saison, le Real Madrid veut régler les problèmes à coups de carnet de chèques. » Ce que les Blaugrana ne peuvent pas se permettre.