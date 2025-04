Mike Maignan, le coup de folie du Real Madrid ‍?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En crise après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le Real Madrid s’apprête à vivre un été agité, durant lequel le mercato risque de partir dans tous les sens.

Eliminé par un Arsenal infiniment supérieur, le Real Madrid a pris une claque en se faisant sortir dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. A quatre points de Barcelone en Liga, le club merengue vit une saison très difficile. Sans aucun doute, le prochain mercato sera très animé avec la nécessité pour Florentino Pérez de renforcer l’effectif à la disposition de son entraîneur, que ce soit Carlo Ancelotti ou un autre. La défense et le milieu de terrain seront les deux chantiers principaux du club merengue… qui pourrait aussi céder à la tentation de se renouveler au poste de gardien de but.

LdC : « Bravo au Real Madrid », il est épaté https://t.co/39n0O8PZ0T — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2025

Le site Todo Fichajes explique notamment que le portier ukrainien Andriy Lunin vit mal son statut de numéro deux et pourrait faire le choix de partir. Quant à Thibaut Courtois, son départ n’est pas évoqué pour le moment, mais la situation du Belge reste surveillée de près et pour entamer un nouveau cycle, le Real Madrid pourrait frapper fort à ce poste. La preuve, le média espagnol révèle que les dirigeants de la Casa Blanca ont des vues sur Mike Maignan. En fin de contrat avec l’AC Milan en juin 2026, l’international français négocie avec le club lombard depuis de longs mois, sans avoir réussi pour l’instant à trouver un accord.

Le Real prêt à tenter le gros coup Maignan ?

« Maignan pourrait être une option intéressante pour Madrid si le club italien décidait à le vendre. Le Français est l’un des meilleurs gardiens du monde et il était déjà sur les radars du Real après la blessure de Courtois » révèle le média espagnol, pour qui Florentino Pérez pourrait donc sauter sur l’opportunité de faire venir le gardien formé au PSG et passé par Lille cet été. On imagine que de son côté, le dernier rempart de l’équipe de France n’accepterait le défi à condition que Thibaut Courtois s’en aille, alors que le contrat du Belge au Real Madrid expire aussi en 2026. Le poste de gardien ne semblait pas être le chantier prioritaire pour Florentino Pérez et pourtant, il pourrait animer le prochain mercato à la surprise générale.