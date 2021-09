Messi toujours Barcelonais, le PSG ne va pas aimer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré leur séparation cet été, le FC Barcelone continue de suivre les performances et les exploits de Lionel Messi. Le club catalan a en effet salué le nouveau record de l’Argentin en sélection. Si l’initiative a surpris certains supporters, le président Joan Laporta l’assume totalement, au risque de froisser le Paris Saint-Germain.

Drôle de communication de la part du FC Barcelone. Après la victoire de l’Argentine contre la Bolivie (3-0) cette semaine, le pensionnaire de Liga a tenu à féliciter Lionel Messi. Il faut dire que le capitaine de l’Argentine, auteur d’un triplé, dont un but somptueux, venait d’atteindre la barre des 79 réalisations avec l’Albiceleste. Devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire pour une sélection sud-américaine. Cela valait bien un triple message sur Twitter via les pages espagnole, anglaise et française du club catalan.

Top goalscorer for a South American country.

Brilliant, Leo!



📷 @Argentina pic.twitter.com/7tHWkt1uBV — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2021

Mais dans la mesure où Lionel Messi n’appartient plus au Barça, certains supporters se sont étonnés de ces félicitations. Présent dans les rues de Barcelone pour la fête de la Catalogne, aux côtés du latéral gauche Jordi Alba et du vice-président Rafa Yuste, Joan Laporta a donc été invité à s’expliquer. « Nous sommes très reconnaissants envers Messi et nous le serons toujours, a répondu le président du FC Barcelone, dans des propos relayés par Sport. Les succès de Messi sont aussi nos succès. Le Barça est heureux pour lui, et c'est pourquoi ce tweet a été fait depuis le compte du club. »

Même si le Paris Saint-Germain risque de ne pas apprécier, on peut comprendre l’attachement éternel entre le Barça et le plus grand joueur de son histoire. D’autant que les Catalans l’ont évidemment soutenu dans ses moments difficiles en sélection. En revanche, il serait vraiment étonnant de voir les Blaugrana applaudir Lionel Messi pour un exploit réalisé avec le Paris Saint-Germain.