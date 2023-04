Messi n’est pas le seul, le Barça veut tous les récupérer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré ses difficultés avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone espère se renforcer au mercato estival. Le club catalan étudie de nombreuses pistes parmi lesquelles on retrouve d’anciens pensionnaires de la Masia.

Si l’on en croit les rumeurs, le FC Barcelone pourrait être l’un des principaux animateurs du prochain mercato. On sait que le président Joan Laporta doit composer avec les limites du fair-play financier de la Liga. Mais le dirigeant catalan semble déterminé à renforcer l’effectif de son entraîneur Xavi. Depuis quelques jours, le nom du Parisien Lionel Messi revient avec insistance, l’Argentin n’étant plus du tout certain de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Le Barça ne lâche pas Xavi Simons

Et le champion du monde n’est pas le seul ex-Blaugrana convoité par le Barça. D’après le quotidien As, cinq autres joueurs passés par la Masia figurent parmi les pistes étudiées. Le média cite le nom de l’attaquant polyvalent Dani Olmo, sous contrat au RB Leipzig jusqu’en 2024, et que le club allemand souhaite prolonger. On apprend également que le FC Barcelone suit la progression du Néerlandais Xavi Simons, alors que le milieu offensif, malgré la clause favorable au Paris Saint-Germain, a confirmé sa volonté de rester au PSV Eindhoven.

🚨Les dirigeants de l’#OM seraient intéressés par Sergio Gomez 🇪🇸 !



👉 L’OM souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat !



👉 Séville et le Celta Vigo sont également sur le dossier !



🗞️ Jeunesfooteux#TeamOM pic.twitter.com/aEf1MHWkM7 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 29, 2023

Du côté de Liverpool, le milieu Thiago Alcantara ne sera pas non plus facile à convaincre à un an du terme de son bail. L’avantage pour le Barça, c’est que le manager des Reds Jürgen Klopp ne retiendra pas forcément l’international espagnol après sa saison marquée par des blessures. Enfin, le site madrilène place le latéral droit de Gérone Arnau Martinez dans le viseur blaugrana. Tout comme Sergio Gomez, le latéral gauche très peu utilisé par Pep Guardiola à Manchester City (6 apparitions en Premier League cette saison). Rappelons que l’ancien joueur d’Anderlecht est aussi annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille.