Messi et le futur Busquets, le Barça calme Xavi

Par Eric Bethsy

Conscient de la situation économique du FC Barcelone, Xavi garde des ambitions élevées avant l’ouverture du marché des transferts. L’entraîneur du Barça a fait de Lionel Messi et de Martin Zubimendi ses priorités. Mais en interne, seul le retour de l’Argentin fait l’unanimité.

Le titre quasiment assuré en Liga, Xavi pense déjà à son effectif pour la saison prochaine. L’entraîneur du FC Barcelone tenait à conserver Sergio Busquets. Mais le milieu de terrain a finalement confirmé son départ en fin de contrat cet été. Autant dire que le technicien attend un renfort de qualité pour le remplacer. Le coach blaugrana connaît évidemment la situation économique du club. Le fair-play financier de la Liga va sérieusement compliquer la tâche de ses dirigeants.

Si l’instance finit par accepter le plan de viabilité présenté, le Barça donnera la priorité aux nouveaux contrats de Ronald Araujo, Gavi, Marcos Alonso, Sergi Roberto et du gardien remplaçant Iñaki Peña, sans compter les prolongations à venir d’Alejandro Balde et du Français Ousmane Dembélé. Il n’empêche que Xavi a fait de Lionel Messi et de Martin Zubimendi ses priorités, révèle Mundo Deportivo. L’entraîneur du Barça estime que l’Argentin va amener de l’efficacité dans son secteur offensif. Tandis que le milieu de la Real Sociedad est perçu comme un profil proche de celui de Sergio Busquets.

Zubimendi coûte cher

Le staff technique apprécie également les qualités de l'international marocain Sofyan Amrabat (Fiorentina) et de Guido Rodriguez (Betis Séville), mais ces pistes ne sont pas prioritaires dans l’esprit de Xavi. Le problème pour le technicien, c’est que la direction, prête à tout pour faciliter le retour de Lionel Messi, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, n’est pas aussi emballée par la perspective de miser gros sur Martin Zubimendi. Le milieu de 24 ans, et lié à la Real Sociedad jusqu’en 2027, possède une clause libératoire à 60 millions d’euros. Une somme qui refroidit certains dirigeants. Pas sûr que Xavi ait le dernier mot sur ce dossier.