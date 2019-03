Mercato : PSG, MU... Varane avait juré de se taire, mais c’est allé trop loin

Dans : Liga, PSG, Premier League, Mercato.

Sur le point de boucler sa huitième saison au Real Madrid, Raphaël Varane a des envies d’ailleurs.

C’est du moins l’information révélée par le journal L’Equipe, qui affirme que le défenseur central a l’impression d’arriver à la fin d’un cycle. La réponse du principal intéressé ? « Je n’ai pas envie d’évoquer mon avenir, a réagi le Français cette semaine dans les colonnes du Parisien. Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer publiquement sur mon futur. » Seulement voilà, Marca s’en est mêlé et assure que Varane a partagé ses doutes avec certains coéquipiers.

Cette fois c’en est trop, le Merengue a dû transgresser sa propre règle. « Je suis quelqu’un de discret et quand on est discret, le problème c’est qu’on parle un peu pour moi et j’entends beaucoup de choses, s’est agacé l’international français vendredi après la victoire en Moldavie (1-4). Je ne fais pas spécialement attention. Je suis au Real Madrid, le plus grand club du monde. Je suis toujours dans une remise en cause permanente, c’est l’exigence du plus haut niveau. »

Varane est épanoui mais…

« Après, de là à dire que je ne suis pas heureux au Real Madrid, ce n’est pas vrai, a-t-il assuré. Je suis concentré sur ma carrière, sur ma saison. On a eu une saison difficile où il a fallu se battre. J’ai mouillé le maillot et je peux être fier de ça. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit. Il se dit beaucoup de choses fausses mais on ne peut pas dire que je ne suis pas heureux à Madrid. » On notera que le défenseur lié au Real jusqu’en 2022 ne dément pas vraiment l’hypothèse d’un départ, alors que Manchester United et le Paris Saint-Germain sont annoncés parmi ses prétendants.