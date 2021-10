Mercato : Le Barça vire déjà une recrue

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Dans la foulée du départ de Ronald Koeman, quelques joueurs du Barça, recrutés par l'entraîneur néerlandais au cours du dernier mercato, vont se retrouver sur la liste des transferts dès le mois de janvier prochain…

Même si Joan Laporta a allongé au maximum la pige de Ronald Koeman à la tête de son Barça, le président blaugrana ne pouvait pas laisser son club couler de la sorte. Car c’est bien un naufrage auquel les supporters du FCB assistent depuis quelques semaines. Avec quatre défaites lors des six derniers matchs, et notamment deux en l’espace de trois jours en Liga contre le Real Madrid (1-2) et Vallecano (0-1), Koeman ne pouvait plus rester en place. Poussé dehors par les socios catalans, le coach néerlandais a été viré mercredi soir, après la nouvelle déroute de son équipe contre le Rayo, un promu… Ce départ va entraîner de nombreux changements du côté du Camp Nou, puisque Xavi Hernandez, actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar, est annoncé pour prendre le relais à partir du mois de novembre. En attendant la possible venue de l’ancien milieu de terrain du grand Barça de Pep Guardiola, Sergi Barjuan a été nommé coach intérimaire. Mais cette phase d’attente ne va pas empêcher la direction blaugrana de travailler sur l’avenir, et notamment sur le mercato. Car si Barcelone veut remplir ses objectifs en fin de saison, le prochain entraîneur aura besoin de renforts.

Luuk De Jong va partir dans les valises de Koeman

Pour cela, et sachant que le FCB a de grosses difficultés financières, le club catalan devra alléger sa masse salariale. Une mission qui pourra être réalisée en lâchant des joueurs sur le mercato de janvier. Et d’après le journal espagnol Sport, le premier élément qui se retrouve sur la sellette après le départ de Koeman n’est autre que Luuk De Jong. Prêté par le FC Séville en août dernier, le joueur de 31 ans ne fait toujours pas l'unanimité au Camp Nou. Auteur d’un seul but en neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’avant-centre néerlandais n’est pas vraiment à la hauteur d’un grand club comme le Barça. Considéré comme « l'une des pires signatures de l'histoire du club », De Jong sera donc sur le marché en début d’année prochaine. Sachant que « personne ne compte sur lui » pour la suite, l’ancien du PSV va donc devoir se trouver un nouveau challenge, avec l’accord de Séville, le club avec lequel il est toujours sous contrat. De son côté, le Barça comptera sur Kun Aguero, Memphis Depay ou Ansu Fati pour faire oublier le départ de Lionel Messi au PSG.