Mercato : Le Barça vire De Jong et Memphis Depay

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Sur tous les fronts pendant ce mercato estival, le FC Barcelone compte bien faire de la place dans son effectif en vendant des joueurs cadres, comme Memphis Depay ou Frenkie De Jong.

Pour sa première saison complète à la tête du Barça, Xavi ne rigole pas. Lui qui n’a pas envie de subir les humiliations de la saison passée, quand le FCB a terminé très loin du Real Madrid en Liga tout en étant à la ramasse en Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol s’est donc mis en tête de faire un recrutement ambitieux. Ce qui est pour l’instant le cas, vu que le FCB a déjà recruté Robert Lewandowski pour 45 ME, Raphinha pour 58 ME, mais aussi Franck Kessié et Andreas Christensen de manière libre et gratuite. Un mercato XXL qui n’est toutefois pas terminé, sachant que Xavi attend encore d’autres recrues. Sauf que pour re-sortir le chéquier, le club catalan va d’abord devoir vendre certains joueurs, comme Memphis Depay et Frenkie De Jong, selon les informations de Sport.

Xavi va parler à Depay et De Jong

🚨NOTICIA SPORT🚨



💥Cumbre en EEUU por el futuro de Memphis y De Jong en el Barça



👉El área deportiva habló con Xavi sobre la conveniencia de las dos salidas de los holandeses



✍️L.Miguelsanz https://t.co/IIVGJ98XqW — Diario SPORT (@sport) July 21, 2022

« Xavi s'est entretenu avec la direction sportive du Barça à son arrivée à la tournée des États-Unis. Pour lui, il est clair que le club blaugrana doit donner la priorité à un départ de Frenkie De Jong et de Memphis Depay afin que le recrutement de l'équipe puisse être complété. Les deux joueurs ont hésité à partir, mais au Barça ils comprennent qu'ils pourraient être deux ventes favorables. Donc l’entraîneur s'entretiendra avec eux dans les prochains jours pour clarifier la situation. De Jong et Memphis connaissent la position du club, et le coup de pression de Xavi pourrait finir par les convaincre qu'il est préférable de faciliter un transfert potentiellement bénéfique pour toutes les parties », peut-on lire sur le site du journal espagnol.

Désormais, les deux Néerlandais vont donc devoir trouver une porte de sortie avant la fin du mercato d’été. Si De Jong est pisté par Chelsea et Manchester United, l’ancien Lyonnais n’a pour le moment aucune piste intéressante chez les cadors européens. Quoi qu’il en soit, le Barça espère tirer une somme aux alentours de 100 millions d’euros pour ses deux éléments indésirables. Ce ne sera pas gagné, l'entourage de De Jong ayant laissé entendre que rejoindre MU, non qualifié pour la C1 et à la gestion déroutante, ne l'intéressait pas vraiment.