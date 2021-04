Mercato : Lacazette fait saliver deux cadors

Dans : Liga.

En fin de contrat dans un an et demi, Alexandre Lacazette n’a toujours pas prolongé en faveur d’Arsenal.

En difficulté en début de saison, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Il totalise 13 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 2020-2021, des statistiques honorables qui font de lui un joueur courtisé dans l’optique du prochain mercato estival. Et pour cause, sa situation contractuelle le rend accessible pour une somme très correcte, ce dont souhaitent profiter deux cadors de la Liga. Le Real Madrid et Barcelone ne sont pas intéressés, mais Alexandre Lacazette peut viser un transfert chez un club de très bon niveau en Espagne puisque l’Atlético de Madrid et le FC Séville se disputent la signature de l’ex-buteur de l’OL selon les informations du site Fichajes.net.

Le média croit savoir que Diego Simeone aimerait recruter Alexandre Lacazette à l’Atlético de Madrid afin de combler le probable départ de Moussa Dembélé. Prêté avec une option d’achat à 30 ME par l’Olympique Lyonnais, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow ne devrait pas être conservé par les Colchoneros. Barré par la concurrence de Joao Felix et de Luis Suarez, Moussa Dembélé ne s’est jamais imposé comme un titulaire à l’Atlético de Madrid, qui aimerait donc le renvoyer à Lyon et récupérer Alexandre Lacazette pour lui succéder. De son côté, le FC Séville cherche un buteur chevronné et le style du finisseur des Gunners plaît beaucoup à Julien Lopetegui. Pour finir, Mikel Arteta espère qu’un accord pourra être trouvé pour la prolongation de Lacazette, qu’il a récemment encensé. « La situation avec Laca, nous allons l'aborder à l'été, lui parler et lui proposer l'avenir que nous voulons. Il marque des buts et il apporte à l'équipe quelque chose de différent aussi, son rendement a été phénoménal » expliquait l’entraîneur espagnol, très attaché à Alexandre Lacazette et qui espère bien sûr le conserver à Arsenal, même s'il ne lui a pas toujours affiché sa confiance cette saison.