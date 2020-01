Mercato : L'opération Cristiano Ronaldo 2023 déclenchée !

Dans : Liga.

Cristiano Ronaldo aura 37 ans quand son contrat actuel avec la Juventus va s'achever en 2022. Mais CR7 pourrait prolonger d'une saison supplémentaire sans hausse de salaire.

Actuellement lié avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo a provoqué quelques vagues du côté de Turin lorsque son agent et lui ont parlé de l’avenir à long terme de CR7, alors qu’ils étaient aux Emirats Arabes Unis dans le cadre des Globe Soccer Awards. Du côté des dirigeants de la Vieille Dame, on a compris que la star portugaise, qui est âgée de 34 ans, n’envisage pas de prendre sa retraite dans deux ans et demi. Et selon le Corriere dello Sport, cela tombe bien que la Juventus souhaite négocier une prolongation d’une saison avec Cristiano Ronaldo.

Ballon d'Or et C1, Cristiano Ronaldo salive

L’idée est que CR7 ne réclamera pas une hausse de salaire pour rester une saison de plus à Turin, ses 31ME touchés actuellement lui suffisent, mais que l’international portugais est affamé de titres et qu’il est conscient qu’en restant à la Juventus il peut encore en gagner. Ce qui ne sera pas le cas s’il part pour une destination plus exotique, les Emirats par exemple où un pont d’or lui a été fait par l’Emir de Dubaï. « L’obsessions de Cristiano Ronaldo est de rester comme le meilleur footballeur de l’histoire et cela ne sera possible que s’il gagne d’autres trophées qui font la différence aux yeux du grand public, à savoir le Ballon d’Or et la Ligue des champions. Il peut le faire à a Juventus, pas aux Emirats », explique Andrea Ramazzotti, qui pense que ces arguments suffiront aux dirigeants de la Juventus, et Fabio Paratici , son directeur sportif, en tête, pour obtenir cette prolongation de Cristiano Ronaldo.