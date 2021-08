Mercato : Incroyable, le Barça tente Cavani !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Conséquence directe de la signature de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani pourrait quitter Manchester United d’ici la fin du mercato.

Les surprises sont toujours nombreuses lors du dernier jour du mercato estival et 2021 n’y échappera pas. Lundi soir, une première surprise est tombée en Espagne avec la signature annoncée d’Eduardo Camavinga au Real Madrid. Quelle sera la grosse sensation de ce mardi ? A en croire les informations de Mundo Deportivo et de RAC-1, elle pourrait concerner le FC Barcelone puisque le club blaugrana travaillerait actuellement pour arracher la signature d’Edinson Cavani en provenance de Manchester United. Barré par la concurrence de Martial et désormais de Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est bel et bien une cible de Barcelone pour renforcer son attaque dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Cavani prêt à baisser son salaire

Journaliste très réputé en Espagne, Gerard Romero a confirmé des discussions en cours entre Barcelone, Manchester United et Edinson Cavani afin de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Conscient que son temps de jeu va être réduit en miettes chez les Red Devils, l’international uruguayen a ouvert la porte à un transfert à Barcelone. Dans une situation financière bancale, le Barça a toutefois demandé à Cavani de faire un effort salarial, ce que l’ancien buteur de Paris a semble-t-il accepté. Malgré cela, la piste reste compliquée pour Barcelone, qui va tenter par tous les moyens de recruter Cavani jusqu’à la dernière minute du mercato estival. De toute évidence, cette potentielle signature représenterait une immense surprise, d’autant que le Barça compte déjà Dembélé, Braithwaite, Griezmann, Coutinho, Depay ou encore Agüero sur les postes offensifs. Un départ, peut-être celui de Miralem Pjanic, toujours apprécié en Série A, aiderait sans doute à débloquer la situation et a accéléré la venue de Cavani en Catalogne…