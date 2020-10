Mercato : Haaland au Real, affaire conclue pour 75 ME ?

Dans : Liga.

Le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité dans l’optique du prochain mercato estival. Mais le club merengue n’en oublie pas pour autant Erling Haaland…

Désireux de préparer l’avenir, le Real Madrid aimerait idéalement attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain et celui du Borussia Dortmund dans les mois à venir. Mais en raison de la crise sanitaire, et alors que le Real a également des vues sur Eduardo Camavinga, il est d’ores et déjà acquis que Florentino Pérez ne cassera pas sa tirelire pour attirer à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland au mois de juin 2021. Cela étant, l’intérêt pour le Norvégien est bien réel puisque selon Don Balon, des négociations sont en cours afin de boucler le transfert de l’attaquant… en 2022.

A en croire le média espagnol, le Real Madrid a d’ores et déjà préparé le terrain auprès de Mino Raiola et des dirigeants du Borussia Dortmund pour boucler le transfert d’Erling Haaland dans un an et demi. Selon les premières indiscrétions, le montant du transfert pourrait s’élever à environ 75 ME. Mais fort logiquement, il est absolument impossible d’affirmer à 100 % que ce transfert verra le jour, principalement car d’autres courtisans pourraient tenter de doubler le Real Madrid en attirant Erling Haaland dès 2021. C’est notamment le cas de plusieurs cadors de Premier League, lesquels sont nombreux à s’intéresser au profil du bulldozer du Borussia Dortmund. Enfin, il n’est absolument pas précisé quels sont les désirs d’Erling Haaland pour la suite de sa carrière. Mais nul doute que le Norvégien ne cracherait pas sur une signature au Real Madrid, où il pourrait devenir le successeur de Karim Benzema à terme…