Mercato : Cristiano Ronaldo et Neymar en Liga, le rêve fou de Tebas

Président de la Liga espagnole, Javier Tebas est bien connu en France depuis le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain.

Et dans les colonnes du quotidien AS, le sulfureux dirigeant espagnol s’est de nouveau fait remarquer en expliquant qu’il rêvait des retours de Neymar, Cristiano Ronaldo, José Mourinho et Pep Guardiola dans son championnat. « Nous avons beaucoup travaillé pour que la marque Liga soit au-dessus de n’importe quel joueur » a néanmoins expliqué Javier Tebas, tout de même persuadé d’avoir fait du championnat espagnol le meilleur du monde.

« Il y a cinq ans, cela m’aurait préoccupé, mais aujourd’hui je dirais que ma préoccupation atteint un trois ou un quatre sur dix. Nous avons beaucoup travaillé pour que la marque Liga soit au-dessus de n’importe quel joueur. Mais oui évidemment, j’aimerais que Neymar et Cristiano Ronaldo reviennent en Liga, tout comme j’aimerais que Mourinho entraine une équipe espagnole ou encore Guardiola, mais même sans eux notre championnat a un excellent niveau. Leurs départs sont dus à des questions fiscales et sur ce point, on se doit de travailler main dans la main avec le Gouvernement espagnol, afin de ne pas perdre en compétitivité » a lâché Javier Tebas, qui avait notamment tenté de faire annuler le transfert de Neymar au PSG à l’été 2017…