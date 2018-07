Mercato : Cristiano Ronaldo à la Juventus, pourquoi ça commence à être chaud

Dans : Liga, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Après une nouvelle très longue saison, Cristiano Ronaldo est officiellement en vacances depuis l’élimination du Portugal par l’Uruguay cette semaine en Russie.

La superstar va devoir digérer ce revers alors qu’il espérait une nouvelle performance d’exception aux yeux du monde, deux ans après le titre conquis en France lors de l’Euro 2016. Mais désormais, CR7 va pouvoir se tourner sur son avenir en club, car après ses annonces du soir de la finale de la Ligue des Champions, et la préparation au Mondial, le Portugais n’a plus d’excuses. Autant dire que cela met les journaux en émoi, et un scénario prend forme depuis quelques jours. Il s’agit de l’accord entre l’ailier et son club afin de baisser sa clause libératoire, pour permettre aux clubs fortunés de l’acheter, sans avoir à dépenser un milliard d’euros. Ce qui peut se comprendre.

Et dans cette nouvelle optique, la chaine La Sexta annonce que la Juventus est prête à lâcher 100 ME pour faire venir le quintuple Ballon d’Or, et que le Real Madrid serait d’accord pour le lâcher à ce prix-là. La Vieille Dame effectuera un autre gros effort financier en assurant à Cristiano Ronaldo un salaire de 30 ME, qui n’est pas aussi haut qu’espéré par le Portugais, mais qui lui permet de débarquer avec le titre de joueur largement le mieux payé de l’histoire du championnat italien. Une nouvelle aventure qui séduirait CR7, confirme de son côté Gianluca di Marzio, pour qui les négociations avec l'incontournable agent Jorge Mendes pourraient tout de même durer avant qu'un accord définitif ne soit scellé.