Mercato : Comment Van Dijk peut bouleverser l'avenir d'Umtiti

Dans : Liga, Mercato, OL, Premier League.

Depuis cet été, les prix du marché des transferts ne cessent d’augmenter. Confirmation avec le transfert de Virgil van Dijk (26 ans) de Southampton à Liverpool.

Ce mercredi, le Néerlandais acheté pour 84 M€ est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire ! Du coup, certains prix que l’on pensait élevés semblent relativement bas. C’est notamment le cas pour Samuel Umtiti (24 ans) dont la clause libératoire a été fixée à 60 M€. Compte tenu de ses performances au FC Barcelone, le Français représente une bonne affaire. C’est pourquoi le Barça commence à s’inquiéter, indique le média espagnol Don Balon.

Conscient que l’ancien Lyonnais pourrait valoir beaucoup plus que le montant de sa clause, le club catalan craint de voir les formations de Manchester (City et United) s’attaquer à Umtiti. Rappelons que le manager des Citizens Pep Guardiola, qui souhaitait recruter Van Dijk, est toujours à la recherche d’un défenseur central. Le Barça aurait donc décidé d’accélérer les démarches pour la prolongation de l’international tricolore, sous contrat jusqu'en 2021, afin d'augmenter sa clause de départ le plus vite possible.