Menacé par le FPF, le Barça va souffrir au mercato

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après un mercato animé cet été, le FC Barcelone risque d’en subir les conséquences. Le club catalan a dû activer des leviers pour respecter la limite salariale imposée en Liga. Mais l’année prochaine, la direction devra trouver d’autres solutions pour s’en sortir.

Le marché des transferts vient de fermer ses portes et le FC Barcelone se retrouve déjà sous pression. Cet été, le vice-champion d’Espagne s’est considérablement renforcé avec les signatures d’Andreas Christensen, Jules Koundé, Hector Bellerin, Marcos Alonso, Franck Kessié, Pablo Torre, Raphinha et Robert Lewandowski. Toutes ces opérations ont pu être enregistrées grâce à la vente d’actifs du club catalan, les fameux leviers qui ont sauvé le président Joan Laporta.

Tebas a prévenu le Barça

Seulement voilà, le Barça possède encore une masse salariale très élevée. A tel point que le fair-play financier de la Liga surveille déjà ses comptes pour l’année prochaine. « Le Barça doit réduire son plafond salarial car il n'est pas censé utiliser des leviers, a récemment prévenu Javier Tebas. Ils le savent, je ne pense pas qu'ils vont en utiliser d'autres, cela signifierait vendre plus d'actifs ou réduire la masse salariale. (…) Nous avons empêché sa dette de croître, mais le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale car elle dépasse de plus de 200 millions d'euros. »

Jordi Alba : "Je pense toujours à Barcelone, parce que je me sens capable de concourir pour mes deux dernières années de contrat. Je suis actuellement dévoué au club et je ne parlerai plus de cette question." pic.twitter.com/yRGrp5MwwZ — BlaugraNews (@BlaugraNews_) September 8, 2022

Face à l’avertissement du président de la Liga, le Barça se prépare à des mercatos animés. Deux solutions s’offrent à la direction dans les mois à venir, annonce le quotidien Sport. La première consiste à négocier des baisses de salaire avec ses joueurs. Des négociations longues et compliquées pour le club, qui devrait privilégier des départs. L’effectif de Xavi contient effectivement des éléments bien payés et absents du onze de départ à l’image de Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Autant de joueurs à qui le Barça risque de mettre la pression pendant toute la saison.