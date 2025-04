Mbappé officiellement de retour pour le Clasico

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Blessé et suspendu, Kylian Mbappé a manqué les derniers matchs du Real Madrid. Il est désormais de retour pour le choc en finale de la Coupe du Roi, ce samedi contre le FC Barcelone. Une belle affiche pour reprendre et surtout une revanche à prendre pour l’attaquant français, qui a déjà souffert face au club catalan cette saison. Dans le groupe du Real, à noter les absences sur blessure de Carvajal, Camavinga et Militao.